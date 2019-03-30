Yılmaz'dan meclis üyelerine veda yemeği

Yılmaz, meclis üyelerine plaket takdim ederek helallik istedi.

Gemlik'te bu meclis döneminde en hızlı ve en çok hizmetin yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yılmaz, "Bizler hep birlikte halkımızın bize verdiği emanete en iyi şekilde sahip çıktık. Meclis üyelerimizle birlikte aldığımız kararları hayata geçirerek ilçemizde eksikliği hissedilen birçok hizmeti birlikte yaptık. Eğitimden sağlığa, camiden spora, kamu kurumları için her alan ilçemize adeta hizmet yağmuru yaşattık. Allah'a şükürler olsun ki, yeni hastane, adliye binası, Liman Başkanlığı, Tarım Müdürlüğü, sağlık ocakları okullar gibi halkımızın geneline hizmet edecek binalar sizlerin oyları ve yapılan takip ve desteklerle hayata geçti. Ben bu hizmetlerin yapılmasına verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, bu çalışma süresince kırdığım, üzdüğüm bir durum varsa özür diliyor, helalllik istiyorum" dedi.

Toplantıda konuşan diğer meclis üyeleri de birbirlerinden helallik istediler. Duygulu anlara sahne olan program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.