Yılmaz'dan temizlik işlerine sürpriz ziyaret

Sabahın erken saatlerinde Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek mesâiye hazırlanan personeli ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, çalışanlarla çay içerek sohbet etti. Temizlik İşleri personelinin sıkıntısını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı hep birlikte daha da güzelleştireceklerini bunun kahramanlarının da Temizlik İşleri çalışanları olacağını belirtti.

2020 yılının Temizlik Müdürlüğü'ne ait işlerin yoğunlukla yapılacağı bir yıl olacağını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik çalışmalarında fedakârca çalışıyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Öncesinde olduğu gibi bundan sonrada bizim birinci gündemimiz temizlik. Çöplerin düzenlenmesi, düzenin, disiplinin sağlanması için yol almamız gereken çok ciddi bir mesafe var. Temizlik konusunda vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerisıfıra indireceğiz. Tabiî vatandaşımızı da temizlik konusunda şuurlandırmamız lazım” diye konuştu.

“Sabahları Yıldırım'ı nasıl ki pırıl pırıl, tertemiz yapıyorsak hemşehrilerimizi de bir gülümseme ile daha aydınlatabiliriz, sevgimizi katabiliriz” diyen Oktay Yılmaz, “2020 yılının sonlarında vatandaşlarımız Yıldırım bakımlı bir şehir, bu şehirde bir düzen ve disiplin var, mutluluk var demeli. 2020 yılı için bunu hedefliyoruz. 2019'da mâlî disiplin, kent disiplini dedik bunu da büyük ölçüde sağladık. 2020'de de hem o disiplini sürdüreceğiz hem de temizlik, bakım ve alt yapı noktasında bu konuları çözmüş, tamamıyla bitirmiş olacağız. 2021 yılı ise bizim şehir projelerimizin öne çıktığı bir yıl olacak. Biz diğer müdürlüklerimizle de bir araya gelerek sohbet ederek arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Burada sizler sahadasınız. Sahayı daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla sizlerin fikirleri bizler için değerli. Bizim için bütün personelimiz değerli. Burası bana olduğu kadar sizlere de emanet. Bu yüzden hassasiyetle çalışarak güzel sonuçlar elde etmeliyiz” ifadelerini kullandı.