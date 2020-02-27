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Yinon Muallem TaKiDum etno caz ile büyüledi

İsrailli besteci, ud ve perküsyon sanatçısı Yinon Muallem, kurucusu olduğu TaKiDum grubuyla Nilüfer Uluslararası Caz Tatili’nde sahne aldı.

İsrailli besteci, ud ve perküsyon sanatçısı Yinon Muallem, kurucusu olduğu TaKiDum grubuyla Nilüfer Uluslararası Caz Tatili'nde sahne aldı.


Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, Bursa'da caz rüzgârı estirmeye devam ediyor. Daha önce CRR Caz Orkestrası&İpek Dinç, Korhan Futacı, Sibel Köse Quintet, Bilal Karaman Quartet ve Anadolu'nun Kayıp Şarkıları'nı Bursalılarla buluşturan Caz Tatili bu kez, İsrailli besteci, ud ve perküsyon sanatçısı Yinon Muallem'in kurucusu olduğu TaKiDum grubunu ağırladı. Podyum Sanat Mahal'de gerçekleşen konsere caz tutkunları ilgi gösterdi. Türkçe, İngilizce ve İbranice eserlerin seslendirildiği konserde Yinon Muallem'e, bas gitar ve vokalde Hakan Gürbüz, vurmalı çalgılarda da İsmail Altunbaş eşlik etti. Farklı ritimleri harmanlayarak kendine özgü müzik yapan Yinon Muallem ve ekibi, “Back Home” adlı son albümlerinden parçalar da seslendirdi. Yinon Muallem trio, performansıyla gecenin sonunda büyük alkış aldı.


Bursa izleyicisiyle buluşmaktan heyecan duyduğunu belirten Yinon Muallem, Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir faaliyet düzenlediği için teşekkür etti. Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Yinon Muallem ve ekibine teşekkür etti.


Yinon Muallem TaKiDum, konserin ardından “Back Home” adlı albümünü Bursalı hayranları için imzaladı.


Caz Tatili, 28 Şubat Cuma günü, Lisa Simone konseriyle devam edecek. Nilüfer 5. Uluslararası Caz Tatili'nin kapanış konserinde, 29 Şubat Cumartesi günü Bülent Ortaçgil&Birsen Tezer sahne alacak.

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