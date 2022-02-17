YKS adayları için soru çözüm günleri

Yıldırım Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini doğru yönetebilmelerine ve eksiklerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak için Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde soru çözüm günleri düzenliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Türkçe ve matematik soru çözüm günlerinde, YKS'de en çok soru çıkan ve öğrenciyi zorlayan konular belirlenip, uzman eğitimciler ile konu anlatımlı soru çözümleri gerçekleştiriliyor. Üniversite hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile gençlere desteklerini sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.