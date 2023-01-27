YKS hazırlık öğrencilerine ek kitap sürprizi

Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu ve BUSMEK Koordinatörü Aslan Şahin'in de eşlik ettiği ziyarette, öğrencilere ücretsiz ek YKS hazırlık kitapları hediye edildi. Öğrencilerle sohbet eden Köse, öğrencilere üniversite hayatı ile ilgili tecrübelerini aktardı. Köse, “Sizlerin 8-10 yıl sonra çok güzel mevkilerde ve önemli görevlerde bulunacağınıza inanıyoruz. BUSMEK ile işbirliği halinde elimizden geldiğince iyi kaynaklarla ve uygun fiziki şartlarda eğitimler görmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'ne bağlı BUSMEK, ücretsiz ve kaliteli eğitimlerin öncüsü olmaya devam ederken; 2018-2019 eğitim döneminde başlatılan YKS Hazırlık Kurslarında eğitimler kesintisiz sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezlerinde eğitimler yüz yüze gerçekleştiriliyor. Üniversite hazırlık sürecindeki mezun öğrencilere ‘sınav müfredatı dikkate alınarak' destek sağlanıyor. Ayrıca dönem içinde üniversite yolundaki öğrencilere ‘uzmanlar eşliğinde' ücretsiz eğitim ve motivasyon seminerleri düzenleniyor. 2 haftalık periyotlar ile yapılan deneme sınavları ile öğrencilere zaman ve kaygı yönetimi öğretilirken, aynı zamanda kazanımları ölçülüyor.