YKS yapılacak okullar dezenfekte ediliyor

Nilüfer Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sınav merkezlerine özel dezenfeksiyon çalışması başlattı. 27- 28 Haziran günlerinde gerçekleştirecek sınavda Türkiye genelinde 2 milyon 433 bin aday ter dökecek. Salgınla mücadelenin başladığı ilk günlerden bu yana Türkiye'de en yoğun insan etkileşimine neden olacak organizasyonlardan olan YKS öncesi, Nilüfer'de sınavın yapılacağı binalar dezenfekte edilmeye başlandı.

Belediye ekipleri, ÖSYM Merkez Sınav Koordinatörlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nilüfer Belediyesi'ne bildirilen, ilçedeki 83 ayrı okul binasında yürütülen çalışma kapsamında bina girişlerini, kapıları, sınav salonlarını, koridorları ve tuvaletleri dezenfekte etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üniversite adaylarının geleceği açısından büyük önem taşıyan YKS sınavında salgın riskini en aza indirmek için belediye ekiplerinin titizlikle dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü söyledi. “Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı için sınav günlerinde ÖSYM görevlileri ve adayların da aynı hassasiyeti gösterileceğine inanıyorum” diyen Erdem, sınava girecek gençlere de başarı dileklerinde bulundu.