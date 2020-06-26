YKS'ye girecek öğrencilere özel şarkı

Uludağ Koleji müzik öğretmenleri Utku Serengil ve Gökhan Aydemir, söz, müzik ve aranjesi kendilerine ait bir şarkı yaparak YKS'ye girecek öğrencilere moral oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında 27-28 Temmuz tarihlerinde üniversite giriş sınavlarına girecek olan öğrencilere motivasyon olması amacıyla yapılan şarkıya Uludağ Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenleri de eşlik etti. Bestelenen şarkıyla, eğitim sürecindeki öğrencilere sınava hazırlanırken, yaşadıkları zorlukları anlatırken, sınavı başarıyla tamamlayabileceklerine destek olması amaçlandı.