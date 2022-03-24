Yoğun bakım hemşirelerine sertifika

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9. dönem 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon' eğitimi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesini 'Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi' olarak yetkilendirilmesinin ardından, dokuzuncu dönem 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon' eğitimi tamamlandı. Bursa, Yalova ve Bitlis illeri özel ve kamu hastanelerinden 20 hemşirenin katıldığı ve 6 haftalık eğitimin sertifika töreni, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Timur, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ile eğitmenler ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kurs süresince kursiyerlere 15 gün boyunca teorik derslerin yanı sıra 15 günlük yoğun bakım ünitelerinde klinik uygulamalarına yer verildi.

Açılış konuşmasında yeni normalleşme süreci ile beraber Eğitim Araştırma Hastanesi sıfatıyla eğitim faaliyetlerine devam edildiğini söyleyen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, “Erişkin Yoğun Bakım Sertifikalı Eğitimin Programının yanında yakın bir gelecekte ameliyathane hemşireliği, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, psikiyatri hemşireliği ve diyabet eğitim hemşireliği sertifikalı eğitim programlarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Hastanemizde bugün düzenlenen törenle birlikte Bursa ve diğer illerden özel ve kamuda çalışan 257 sağlık personeli yoğun bakım hemşireliği sertifikasını aldı. Yoğun bakımların başarısında şüphesiz en büyük paya sahip unsur yoğun bakım hemşireleridir. Kritik hastanın takip ve tedavisinde son derece donanımlı hemşirelere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda hastanelerimiz oldukça donanımlı ve özveri ile çalışan yoğun bakım hemşirelerine sahiptir. Özellikle pandemi döneminde insanüstü bir çaba ve gayretle, tüm risk ve iş yüküne rağmen fedakârca hizmet etmişlerdir. Emekleri takdire şayandır. Kursiyerlerimizin bu eğitim programından iyi kazanımlarla ayrılmış olmasını temenni ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara ve eğitimcilere belgeleri verildi.