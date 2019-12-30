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Yoğun kar Bursa Ankara karayolunu trafiğe kapattı

Bursa’da yoğun kar yağışı Ankara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu.

Bursa'da yoğun kar yağışı Ankara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. İnegöl ilçesi Mezitler Bölgesi'nde Ankara yönüne gitmek isteyen araçlar 40 dakika beklemek zorunda kaldı.


Saat 12.00 sıralarında bastıran yoğun kar yağışı Bursa Ankara kara yolunda hayatı felç etti. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Bozuyük ilçesi arası yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı. Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferberlik başlattı.


Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmaya çalışırken, yolcu otobüsünde ve özel araçlarıyla Ankara yönüne gitmek isteyenler yaklaşık 40 dakika beklediler. Saat 12.40 sıralarında yolun açılmasıyla karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı araç sürücülerini ikaz ediyor. Kar lastiği ya da zinciri bulunmayan araçların seyir etmesine izin verilmiyor.

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