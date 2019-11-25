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Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı

Bursa’da yoğun trafiğin ortasında yolda kalan otomobili yoldan geçen zabıta ekibi kurtardı.

Bursa'da yoğun trafiğin ortasında yolda kalan otomobili yoldan geçen zabıta ekibi kurtardı. Araçtan inip yolda kalan sürücüye yardıma koşan Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları çalışmayan otomobili metrelerce iteleyip parka çekti.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bursa - İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. Şahin marka bir otomobil trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda stop edip bir daha çalışmadı. Talihsiz sürücü uzun süre otomobilini çalıştırmak istese de başarılı olamadı. O sırada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 zabıta memuru durup hemen yardıma koştu. Aracın arkasına geçen 2 memur çalışmayan otomobili metrelerce iteleyip Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı. Zabıtaların yardımsever ve fedakar tavrı vatandaşların da takdirini kazandı.


Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü


Trafiğin ortasında 2 zabıta memurunu otomobil itelerken fark eden bir sürücü aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanıp paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik ettiklerini söylediler.

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