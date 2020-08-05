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Yok artık...2 haftada 11 otomobil çaldılar

Bursa’da, 2 haftada 11 otomobil çalan 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'da, 2 haftada 11 otomobil çalan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri uçurum atlayarak kaçmaya çalışırken ayağını kırması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde N.A'ya ait otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A.(26), H.B.(19) ve H.K.(20) olduğunu belirledi. Zanlıların, Doğancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda otomobille dolaştığını tespit eden polis ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlılar, yol kenarındaki uçuruma atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Uçurumdan düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayağı kırıldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yapılan araştırma ve sorgulamada, aynı kişilerin iki haftada 11 araç çaldıkları, araçlardan bir tanesini parmak izlerini silmek için yaktıklarını, 5 aracın da arıza yapması sonucu bıraktıklarını belirledi.

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