İhlas Haber Ajansı

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Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Bursa’da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli; etrafı kolaçan ettikten sonra kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabaya koyarak çaldılar. Daha sonra şüpheliler kayıplara karışırken; bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

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