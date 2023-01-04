Yok artık...Uçurumun kenarındaki demir bariyerleri çaldılar

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Resat Nuri Gültekin'in romanında yer alan Bursa'nın tarihi Zeyniler köyündeki demir bariyerler teker teker sökülüp çalınıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeynilere çıkan vatandaşlar araçların uçuruma düşmemesi için yol kenarına döşenen demir bariyerlerde değişiklik olduğunu fark etti. Dikkatli bakıldığında bariyerlerin arka destek kısmının tek tek söküldüğünü fark eden vatandaşlar, bazı bariyerlerin de çalındığını gördü.

Zaman doğa yürüyüşleri için Zeyniler köyüne çıkan Necati Öztürk bariyerlerin çalınmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Destekleyen demirlerin çalınmasıyla bariyerlerin sallandığını, bir kısmının yola düştüğünü söyleyen Öztürk, yetkililerin kar yağışları başlamadan tedbir alıp gerekli düzenlemeyi yapmasını istedi.