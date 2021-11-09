YÖK Başkanı Özvar BTÜ'de

Dr. Erol Özvar, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in daveti üzerine geldiği Bursa'da çeşitli temaslarda bulundu.

Dr. Erol Özvar beraberinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Bursa Teknik Üniversitesi'ni (BTÜ) ziyaret etti. Ziyarette YÖK Başkanı Özvar'a AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Şentürk eşlik etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesindeki ziyarette Dr. Erol Özvar'ı; Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Sami İmamoğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, Dekanlar, Senato Üyeleri, öğretim üyeleri, TEKNOFEST yarışmalarına katılan öğrenciler karşıladı. Öğrenciler adına Kimya Mühendisliği öğrencisi Efe Budak ile Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Ahsen Göktürk Başkan Özvar'a çiçek takdim ettiler.

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, BTÜ Senato Toplantısı'na katılan Dr. Özvar'a, davetlerini kabul ederek BTÜ'yü ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Rektör Karademir, eğitim - öğretim faaliyetleri başta olmak üzere Bursa Teknik Üniversitesinin kuruluşundan bu yana yaşadığı gelişim ve değişim süreci hakkında bilgi sundu. Rektör Karademir, YÖK'ün üniversitelere çizdiği vizyon doğrultusunda BTÜ'nün akademik gelişimini hızlandırdığını ve tüm unsurları ile araştırma üniversitesi olma yolunda büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Dr. Özvar ise BTÜ'yü ve çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Özellikle BTÜ'nün akademik performansında sürekli olarak ortaya koyduğu yükselişin dikkat çektiğini kaydetti. Konuşmasında, Bursa'nın bir sanayi ve ticaret kenti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özvar; şehrin sahip olduğu bu kimliğin, Türkiye'nin kalkınması açısından da kilit bir rol oynadığının altını çizdi. Bu kimliğin sürdürülmesi ve gelişmesi yönünde BTÜ tarafından yapılan çalışmaların önemine de değinen YÖK Başkanı Özvar; BTÜ'nün kamu - sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde, üstlendiği görevi layığı ve fazlası ile yerine getirdiğini söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarında derece alan öğrenci takımlarıyla da bir araya gelen Dr. Özvar, elektrikli araçlar ve insansız hava araçları hakkında bilgi aldı. Takım kaptanlarının daveti ile atölyeleri de ziyafet eden Başkan Özvar'a öğrenciler kendi demledikleri çaydan ikram ettiler. Öğrencilerin üniversiteye yakın yurt yapılması konusundaki istekleri üzerine Başkan Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuyu bizzat görüşeceği bilgisini verdi.

Dr. Özvar, gerek laboratuvar altyapısı ve gerçekleştirilen akademik çalışmalar gerekse öğrencilerin aldığı başarılı derceler ile Bursa Teknik Üniversitesinin kısa süre içerisinde adını duyurduğunu dile getirdi. Başarılı çalışmalar ve yapılanma dolayısıyla Rektör Karademir'i tebrik eden Başkan Özvar, YÖK olarak desteklerinin süreceğini ifade etti.