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Yok böyle bir park ediş

Bursa’da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti.

Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon şans eseri hiçbir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, altına yapılan 'hayatına böyle aniden girmek isterdim' şeklindeki yorum dikkat çekti.


Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El freni çekercesine yanlayan kamyon 'u' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.

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