İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Yok Yere Temâşâ” turneye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi ‘Yok Yere Temâşâ’ gösterisi ile salı günü Kestel’de tiyatroseverleri gülmekten kırdı geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi ‘Yok Yere Temâşâ' gösterisi ile salı günü Kestel'de tiyatroseverleri gülmekten kırdı geçirdi.


Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak Kestel izleyicisiyle buluştu. ‘Yok Yere Temâşâ'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi. Her salı Görükle Gençlik Merkezi'nde seyirci karşısına çıkan oyuncular hünerlerini sergiledi. Oyun, Kestellilerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.