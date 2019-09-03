Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Stratejik plan hazırlık çalışmalarında belediye hizmetlerinden memnuniyet ve beklentiyi ölçmek için saha araştırması yapan Büyükşehir Belediyesi, taslak olarak geliştirilen stratejik hedef ve göstergeleri sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda toplumun tüm kesimleriyle paylaştı. Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde 4 gün süren ve temel hizmet alanlarına ilişkin konuların 7 ayrı oturumda ele alındığı çalıştaylarda, kentsel planlama, ulaşım, yeşil alan ve çevre, kültür ve turizm, sosyal ve sağlık hizmetleri, afet ve acil durumlar ile şehir ve toplum düzeni alanlarında paydaşların görüşleri alındı. Stratejik Plan çalışmalarının önceki aşamalarında belirlenmiş olan ana hizmet alanları ile ilgili; daire başkanları tarafından hizmet alanlarının mevcut durumunu ve 5 yıllık hedeflerini gösterir sunumlar paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerin geliştirilmesinde, uygulanmasında yoğun etkileşim halinde olduğu 130 paydaşın davet edildiği çalıştaylara İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Harita Mühendisleri Odası gibi akademik odalar katılım sağlayıp görüş ve önerilerini paylaştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kent konseyi çalışma grupları daha önceden hazırladıkları kentin problemlerine katkı sunacak çözüm önerilerini paylaştılar. Üniversite, belediye, kamu kurumu, özel sektör ve STK temsilcilerinden yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştaylarda hizmet alanı bazında analizi yapılan vatandaş ve muhtar memnuniyet ve beklenti anketi sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Çalıştay sürecinde, tüm paydaşlara 5 yıllık taslak stratejilere ilişkin söz hakkı tanınarak fikirleri soruldu.

Görüşler doğrultusunda revize edilecek stratejik planın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak, 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor.