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Yol ortasında alev alev yandı

Bursa’da trafikte seyir halinde iken yanmaya başlayan bir otomobil saniyeler içerisinde küle döndü.

Bursa'da trafikte seyir halinde iken yanmaya başlayan bir otomobil saniyeler içerisinde küle döndü. Sürücü eline yangın söndürme tüpü ile çaresiz aracının yanışını izledi.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Acemler Kavşağı şehir merkezine geliş istikametinde yaşandı. Seyir halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başlayan bir otomobil birden bire alev aldı Otomobil sürücüsü son anda kendisini dışarıya atıp yanmaktan kurtulurken saniyeler içerisinde küle dönen aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. O anlar yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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