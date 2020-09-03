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Yol tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada kan aktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay Barafakih civarında meydana geldi. Özel araçlarıyla Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Recep A, iddiaya göre, trafik meselesi yüzünden başka bir araçtaki şahıslarla tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar silahla Recep A'ya ateş etti. Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Zanlılar ise kayıplara karıştı. Yaralı Rece A, arkadaşı tarafından özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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