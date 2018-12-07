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Yol verme cinayetine karışan 2 kişi tutuklandı

Bursa’da, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.


Bursa'da 1 Aralık Cumartesi gecesi Özkan Hoşgün (26) ile iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmış, münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hoşgün tabancayla göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralanan Hoşgün kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan zanlılar K.M. ve A.T, Nilüfer ilçesindeki bir evde yakalanmıştı. Gözaltına alınan A.T. (24) ve K.M (26), sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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