İhlas Haber Ajansı

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Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde duraklarken araçtan dışarıya pet şişe atan sürücüye polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde duraklarken araçtan dışarıya pet şişe atan sürücüye polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.


Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekilen görüntü sosyal medyada tepkiye neden oldu. Aracın sürücüsünü tespit eden trafik polisi, sürücü Ö.S.'ye (30) trafikte seyir halindeyken yola pet şişe, çöp ya da farklı bir cisim atma suçundan 196 TL cezai işlem uyguladı.

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