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Yola fırlayan köpekler kazaya sebep oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yola fırlayan köpekler kazaya sebebiyet verdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yola fırlayan köpekler kazaya sebebiyet verdi.


Bugün saat 13.00 sıralarında Bursa istikametinden Balıkesir'e doğru ilerleyen 16 TP 324 plakalı araç, yola çıkan köpekler sebebiyle kaza yaptı. İki köpeğin aniden ana yola çıkması üzerine köpeklere çarpmak istemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda metrelerce kayan araç orta refüje çarptı. Aracın ön kısmında ciddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kazayı atlattı. Bölgeye gelen trafik ekipleri, trafiği kontrol altına alarak aracın yoldan kaldırılmasını sağladı.

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