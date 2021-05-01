Yolda kalan engelli vatandaşın imdadına İnegöl Belediyesi yetişti

Yaklaşık 7 ay önce faaliyete geçen İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, arızalanan engelli araçlarının tamirini ücretsiz bir şekilde yaparak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çözümler sunmaya devam ediyor. İnegöl'de engelli aracının aküsü arızalandığı için yolda kalan Yaşar Cesur, 153 Çözüm Merkezi hattı üzerinden İnegöl Belediyesi'ne ulaştı. Ekipler kısa sürede Yaşar Cesur'un bulunduğu Kozluca Bulvarı'na giderek arızayı yerinde ücretsiz bir şekilde giderdi. Tamir edilen aracın kontrollerini sağladıktan sonra vatandaşa araç çalışır bir şekilde teslim edildi.

Engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hattı üzerinden ulaşan engelli vatandaşların sorunlarına kayıtsız kalmıyor. Araçların arıza durumuna göre gerek yerinde, gerekse de atölye de tamir ve bakım yapan ekipler, vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.