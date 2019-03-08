Yoldan çıkan araç zeytinliğe uçtu

Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-İzmir karayolu üzerinde, Karacabey'e bağlı İkizce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir'e seyreden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan zeytinliğe uçtu. Yol kenarında ters dönen araçtaki sürücüyü, yoldan geçen diğer sürücüler çıkardı.

Kazada yaralanan Şahin Evlek'e, Bursa yönüne giderken olayı tesadüfen gören İHH Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın alev almaması için soğutma çalışmasını da yine İHH Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.