Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarlalık alandaki ağaca çarparak dururken, sürücü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarlalık alandaki ağaca çarparak dururken, sürücü yaralandı.
Kaza, Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesine seyir halinde olan sürücü T.Y. (20) yönetimindeki 16 KAS 38 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç tarlalık alanda ilerleyerek ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.