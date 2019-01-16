Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından sabah araçlarıyla yola çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. İnegöl-Alanyurt yolu buz pistine dönerken, birçok maddi hasarlı ve yaralamalı kaza oldu. Trafik ekipleri kazadan kazaya koştu.

İnegöl'de kar yağışının ardından birçok bölgede buzlanma oldu. Sabah işlerine gitmek için bu yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Alanyurt-İnegöl yolunda peş peşe çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Emniyet ekipleri İnegöl-Alanyurt yolunda kazadan kazaya koşturdu. Başka kazaların olmaması için ekipler sürücüleri uyararak kontrollü bir şekilde gitmelerini sağlamaya çalıştı. Kaza yapan sürücüler ise bölgede yeterince tuzlama yapılmadığından dolayı yolların buz pisti döndüğünü ifade etti.

Öte yandan maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yaralananlar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.