Yollara final ayarı

Bursa'da yarın akşam oynanacak olan TFF 1. Lig'e yükselme maçından dolayı trafik düzenlemesi yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28 Mayıs Salı günü saat: 21:30' da Büyükşehir Belediye Stadyumunda Sakaryaspor AŞ. - Fatih Karagümrük AŞ. Takımları arasında 2. Lig Play Off Final futbol müsabakası yapılacaktır. Bu sebeple, Acemler Kavşağı ile Batı Garajı arasındaki Hayran Caddesi gidiş ve geliş istikametleri ile Hayran Caddesi'ne bağlantıları olan, hastane inşaatına giriş, Seyran sokak, Hürmüz sokak, Eren sokak, Narin sokak, Hece sokak, Çanak sokak, Zümrüt sokak, 1.Lale sokak, Yakut sokak 28 Mayıs Salı günü saat 19. 00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Belirtilen sokakların diğer yönlere açık olacağından vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını ve toplu taşıma araçları ile metro hatlarını kullanmaları gerekecektir” denildi.