Yollara kalite ulaşıma konfor geliyor

Bursa'nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle Nilüfer ilçesinin tüm ana arterlerinde yoğun bir çalışma sergileniyor. Bu çalışmalar kapsamında Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki metro durağından İzmir yoluna çıkışı kolaylaştıran bağlantı kolundaki çalışmalar tamamlandı. Böylelikle metro durağından Karacabey ve Mustafakemalpaşa yönüne gidecek araçların ana yola güvenli bir şekilde çıkmasına imkan sağlandı.

Bunun yanında Görükle Mahallesi'ni İzmir Yolu Görükle Kavşağı üzerinden Kayapa'ya bağlayan 5 bin 300 metrelik ana arterde devam eden sıcak asfalt çalışmaları da tamamlandı. Böylelikle kent merkezinden Kayapa istikametine girecek araçlar ulaşımları artık daha kaliteli ve konforlu bir şekilde sağlayacak.