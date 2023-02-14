Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken forkliftin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının olduğu alandan yürüyerek geçmeye çalışan Rahman T.'ye (47), Ejder K. (30) yönetimindeki forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.