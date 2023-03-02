Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarparken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Y. idaresindeki 69 AK 234 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rıdvan K.'ya (9) çarptı. Rıdvan K., kanlar içerisinde yerde kalırken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerime gelen sağlık ekibi yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.