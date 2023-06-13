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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuk hızla gelen otomobilin altında kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuk hızla gelen otomobilin altında kaldı.


Kaza, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü A.Ç.(44) yönetimindeki 16 ANZ 776 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki F.U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.


Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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