Yöresel Lezzetler Konağı ve Üretim Yeri törenle açıldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Japon Hükümeti tarafından fon sağlanan ‘Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sürdürülebilir İstihdam ve Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde, Bursa'nın var olan tarımsal ve kültürel birikimi ile Türk ve Suriyeli kadınların iş birliği, bölgede yeni kurulan Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşti. Yürütülen proje çevresinde ‘Kültürel Miras Ev Sahipliğinde Yöresel Lezzetler Konağı ve Üretim Yeri Açılış Töreni' bugün gerçekleşti.

Açılışa, FAO Gıda Güvenliği Yetkilisi Keigo Obara, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ve Yıldırım İlçe Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Kaplan katıldı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık açılış töreninde yaptığı konuşmada ortak yürütülen bu çalışma ile kadınların emeğinin en güzel şekilde değerlendiğini ve ekonomik olarak en iyi şekilde karşılığını bulduğunu söyledi. Selışık, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü çalışmalarını dünyada açlığı yok etmeye adamış, çiftçinin yanında duran, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve bu nedenle de kadına ayrı bir değer veren, özellikle de tarımda kadının rolünün önemle altını çizen bir kuruluş. Bu noktada Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz, söz verdi kooperatifimizin ürünleri belediyemiz tarafından satın alınacak" şeklinde konuştu.

Kooperatif üyelerinin emeklerini ortaya koyarken kendilerine de istihdam fırsatı sağladığını belirten Şelışık, "Bütün katkı veren kuruluşlar kadın istihdamını güçlendirmiş oluyor bu da çok önemli. Türkiye'de yürüttüğümüz projelerle 22 kooperatifi destekliyoruz. Bu kooperatiflerin bir özelliği de iş birliği ile ortak marka ve pazarlama stratejisini geliştirmek. Özellikle, kurduğumuz e-ticaret sitesi ile bütün kooperatif ürünlerini pazarlamayı amaçlıyoruz. hepyerinden.koop diye bir sitemiz var. Şu anda hazır, marka ve pazarlama çalışmalarımız sürüyor. Tüm kooperatif üyelerimizi davet edip bu konuda eğitim vereceğiz" dedi.

‘'Bu kooperatifleşmeyle kadınların emeklerinin gün yüzüne çıkarak, ekonomik değere ulaşmasını arzuluyoruz.''

Konuşmasında projenin işleyişi ve amacına yer veren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül şunları söyledi: ‘'Bugünkü açılışın gerisinde yatan unsur Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından çok güzel bir konağın İsabey'deki girişimci kadınlara tahsis edilmesi. Ardından yollarımız İl Müdürlüğümüz olarak kesişti ve kooperatifleşme sürecine başladık. Kooperatif kuruluşundan sonra hem yeterliliklerini artırmaya yönelik hem de kendi aralarındaki uyumu geliştirmeye yönelik eğitimler, bilgilendirmeler yaptık. Ardından Japon Hükümeti tarafından fon sağlanan ve FAO Temsilci Yardımcısı Ayşegül Hanımın da pozitif yaklaşımıyla bir proje başlattık. Hem burada yenileme faaliyetleri gerçekleşti hem de kooperatifimizin üreteceği ürünlerin imalathanesi düzenlendi. Oranın da açılışını yapacağız bugün. Bu süreçte destek veren Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle İsabey Muhtarımız Bahri Kozuk'un da her aşamada çok önemli katkıları var”

Bursa'da kadınlara yönelik başlatılan çalışmalarda bir aşama daha ilerlendiğini belirten İl Müdürü, imalat ve gıda sunumunun birlikte olmasının önemli olduğunu ve gelecek vadettiğini söyledi.

Kooperatifin markalaşma ve e-ticaret çalışmalarının devam ettiğini belirten Aygül, "Bu çalışmalarla amacımız kadınların toplumda hak ettikleri değeri görmeleri. Kadınlarımız ister köyde ister şehirde olsun erkekler kadar hatta bazen daha fazla çalışıyorlar. Fakat bu çalışmaların görünürlüğü olmuyor. Bu kooperatifleşmeyle kadınların emeklerini gün yüzüne çıkararak, ekonomik değere ulaşmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

2021 yılında bölgede üretime katılma arzusuna sahip 19 kadın ile kırsal kalkınma teşvik edilerek, geleneksel yöntemleri yeni teknik bilgilerle güncelleyen yenilikçi, rekabet edebilen, bölge içinde öncü nitelikte bir kadın kalkınma kooperatifi kuruldu. Kurulan Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısında yürütülen Proje, 13 Türk 12 Suriyeli kadın ile sürdürüldü. Projede yöresel ürünler üretimi, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama, iş güvenliği ve sağlığı gibi çeşitli konularda kurs ve eğitimler verildi. Faydalanıcıların bu eğitimler neticesinde mevzuatlara uygun, güvenilir gıda üretebilmeleri ve sonrasında ürettikleri ürünleri pazar koşullarına uygun şekilde tüketiciye ulaştırabilmeleri sağlanarak, faydalanıcıların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunulması hedeflendi.

Kadın emeğinin sosyal ilişkiler içinde görünür ve işlevsel hale getirilmesini amaçlayan proje ile Kooperatifin rekabet gücüne erişebilmesi sağlandı. Kooperatif için markalaşma çalışmaları yürütülerek ürünler için ‘Eseana' markası oluşturuldu. Kooperatif çatısı altında ESEANA markası ile üretilen geleneksel çıtır kabak reçeli, kayısı reçeli, çilek reçeli, karışık salça, erişte, tarhana gibi yöresel ürünler yerel ve ulusal market zincirlerinde, kooperatif bünyesinde ve e-ticaret yoluyla online satışa sunuldu.

Açılış Töreni İsabey Mahallesi Muhtarı Bahri Kozuk'un açılış konuşmasıyla başladı. Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hanife Çalışkan ve Kooperatif ortağı Büşra Akdeniz'in konuşmalarıyla sürdü. Proje faydalanıcılarına sertifikalarının takdim edilmesinin ardından Kooperatif konağı ve üretim yeri açılışı yapıldı.

Açılış töreni, yöresel ürünlerin tanıtımının ardından sona erdi.