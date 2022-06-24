Yörük Şöleni ‘Göç Yürüyüşü ile' başladı

Mustafakemalpaşa'yı 4 gün sürecek olan Geleneksel Bozağaç Yörük Şenlikleri heyecanı sardı.

Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği ve Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliği ile bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Bozağaç Yörük Şenlikleri'nin açılış programı, geniş bir katılımla gerçekleşen temsili göç yürüyüşü ile başladı. Mustafakemalpaşa caddelerine taşınan Yörük Göçü'ne deve kervanları da eşlik etti.

Mustafakemalpaşa'da kültürlerini yaşatmak için her yıl binlerce Yörük-Türkmen'in buluştuğu 20. Geleneksel Bozağaç Şöleni başladı.

2 yıllık pandeminin ardından Bozağaç'ta büyük bir buluşmanın yaşanacağı şenlikler öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Etibank'tan başlayan ‘Yörük Göçü'nün temsil edildiği yürüyüş öncesi dua edildi.

Yörüklerin geleneksel kıyafetler içinde yer aldığı yürüyüşe, Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Baki Koçlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti STK temsilcileri katıldı.

Deve ile caddeler turlandı

Vatandaşlar, göç güzergahı boyunca alkışlarla festivale ve korteje destek verdi. Develer üstünde geleneksel kıyafetleriyle Yörükler, Mustafakemalpaşalıların meraklı bakışları eşliğinde Adnan Menderes Meydanı'nın ardından Cumhurluk Alanı'na ulaştı.

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü programı daha sonra Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan şölenin ev sahibi Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Baki Koçlu, Yörüklerin Tük dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

‘Kültürümüzü geleceğe taşıyacağız'

Koçlu; “20'ncisini düzenlediğimiz Bozağaç Ertuğrulgazi ve Osmangazi'yi Anma Şenlikleri, maziden geleceğe-ecdattan toruna ilelebet sürecektir. Bu yolu kutsal bildik, sevdik ve sevdalandık. Bu topraklarda Ertuğrulgazi ve Osmangazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah'ın izniyle, bizden sonraki nesillere, daha da ileriye taşımış bir şekilde teslim etmeye kararlıyız. 20.Bozağaç Yörük Şöleni ve Ertuğrulgazi ve Osmangazi'yi Anma Şenlikleri'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, kahraman ecdadımızı saygıyla yâd ediyoruz” dedi.

Şölenin finali pazar günü

23-26 Haziran tarihleri arasında devam edecek şölen kapsamında bugün Killik Mahalle Cami'nde Cuma Namazı ve Mevlidi-i Şerif programı düzenlenecek.

25 Haziran saat 13.00'te Bozağaç Yörük Şenlikleri Gençlik Eğlencesi'nin ardından Şerif Ali Kılıç'ın ‘Yörük Beyi' olduğu şenliğin finali 26 Haziran saat 10.00'da Geleneksel Bozağaç Şöleni ile yapılacak.

Şölende; Menteşeli Cengiz, Fatoş Kadıoğlu, Anıl Aşkıner Saper, Cihangir Arslan, Belediye Mehter Takımı, Balıkesir Kepsut Çalkandil Mahallesi Folklor Ekibi sahne alacak.