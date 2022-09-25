Yörük ve Türkmenler “Mora Katliamı” için BM ‘ye suç duyurusunda bulunacak

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda tam 201 yıl önce 40 bini Türk olmak üzere Arnavut ve Yuhudilerin de bulunduğu 50 bine yakın insanın katledildiği tarihe Tripoliçe Katliamı olarak geçen “Mora Katliamı” için Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Birleşmiş Milletler'e ve Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne olayların bir “Soykırım” olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşıdı

Tarihimizin kamuoyunda çok fazla bilinmeyen acı sayfalarından biri olan 23 Eylül 1821 Tripoliçe, diğer adıyla Mora Katliamı 201.yılında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı “unutmadık, unutmayacağız” ardından Dış işleri Bakanlığı'nın paylaşımlarıyla gündeme taşındı.

Akabinde Yörük ve Türkmen cimasının en etkili tepe kuruluşu olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği bir taraftan kurumsal paylaşımlarıyla Yunanınlılar'ın yaptığı bu katliamı gündemde tutarken, diğer taraftan bünyesindeki hukukçular kanalıyla yaptığı özel gündem toplantısıyla uluslararası alanda “soykırım” olarak kabul edilmesi için girişim başlattı.

Tripoliçe katliamı bir soykırımdır

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Tripoliçe katliamının tarihin gördüğün en acımasız, en barbar katliam olduğunu belirterek”Osmanlı her yönüyle büyük bir devletti. Irk, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin her milletten insan kardeşçe yaşadı.Bugün nasıl dışarıdan bizim kardeşliğimizi bölmek için kaşıyanlar varsa o dönemlerde de vardı. Rumlar, Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda tarihi kaynaklara göre 40 bini Müslüman Türkler olmak üzere o bölgede kardeşlik hukukunda yaşayan Arnavut ve Yahudiler'le birlikte 50 bin civarındaki insanı, kadın, çocuk, bebek demeden vahşice katlettiler.”dedi. Tatlıoğlu “Öldürülen Türklerin büyük bölümü Osmanlı'nın o bölgeye yerleştirdiği Yörük ve Türkmen kardeşlerimizdi. Bu katliam açık bir soykırımdır”diye konuştu.

Hukukçularımız kanalıyla başvuru yapacağız

Tüm belgeleri ve uluslararası hukuki boyutuyla Tripoliçe katliamının tarihin gördüğü en büyük ve en kirli soykırım örneklerinden biri olduğu hususunu ele aldıklarını ve bu konuda bir bilim ve hukuk komisyonu kurduklarını ifade eden Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, hazırlayacakları dilekçeyi belgeleri ile birlikte en kısa sürede BM'e, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve diğer uluslararası kuruluşlara sunacaklarını ifade etti.

Tatlıoğlu “ Tarihi kaynaklar katliamı açıkça ortaya koymaktadır. Yunanlılar bu günü Onur Günü olarak kutlamaktadırlar.Katliam sadece bizim Türklere karşı değil, Arnavut ve Yahudilere karşı da yapılmıştır. Biz Birlik olarak insanlık onuru adına bu katliamın soykırım olarak tanınması için bilgi, belge ve dökümanlarla birlikte her türlü platformda sesimizi duyurmak için harekete geçmiş bulunuyoruz.” diye konuştu.

Tatlıoğlu son olarak “Yunanistan bugün de arkasındaki devletlerin maşası durumunda Batı Trakya bölgesinde Müslüman Türklere karşı saldırgan tutumunu sergilemekte ve ülkemize karşı da sözüm ona savaş çığırtkanlığı yapmaktadır. Kendisine bu oyunlara gelmemesini ve bizi küçümsememesini tavsiye ederiz” dedi.