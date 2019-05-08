YÖS sınavına uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 2019 yılında 15 ülkede ve 22 merkezde gerçekleştirdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı'na (YÖS) öğrenciler yoğun bir ilgi gösteriyor. 27 Mayıs'a kadar tamamlanacak olan sınavlara yaklaşık 8 bin öğrenci girecek.

BUÜ tarafından 2014 yılında Bursa'da yapılan ve sadece bin 36 öğrencinin başvurduğu YÖS sınavına bu yıl 7 bin 835 öğrenci başvuru yaptı. Üniversite yönetimi tarafından son 5 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde açılmaya başlayan sınav merkezlerine başvuru sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak 2018 yılında 5 bini aşkın öğrencinin başvuru yaptığı YÖS sınavı için 2019 yılında 15 farklı ülkede 22 merkez açıldı. Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanan sınavlar için 7 bin 835 uluslararası öğrenci başvuruda bulundu. Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Endonezya, Pakistan, Kamerun, Cezayir gibi dünyanın farklı ülkelerinde açılan sınav merkezlerinde, öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için YÖS sınavında ter dökecekler.Yurtiçi ve yurtdışındaki sınavlarda Bursa Uludağ Üniversitesi'nden toplam 80 akademisyen görev alacak.

“Uluslararası öğrenciler bizim kültür elçimiz olacak”

Dünyanın 129 ülkesinden 6 bin 191 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, uluslararası arenada üniversitenin itibarının arttırılması için çalışacaklarını kaydetti. Yabancı uyruklu öğrencilerin Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim almalarının ve buradan Türkçe öğrenmiş bir şekilde ülkelerine dönmelerinin çok önemli bir durum olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz; “Üniversitemizde eğitim gören misafir öğrencilerimiz, gelecekte ülkeler arasında kuracağımız dostluk bağları için bir köprü görevi göreceklerdir. Mezun olduktan sonra ülkesine dönmüş tüm öğrencilerimiz bana göre birer kültür elçisidir. Ülkemizin tanıtımında en büyük ve önemli görevi onlar üstlenecektir. Türkçe öğrenmiş bir öğrencinin kendi ülkesinde artık bizden birisi olarak hayatını devam ettireceğine inanıyorum. YÖS sınavına giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Üniversitemizi kazanacak öğrencilerimiz başımızın tacı olacaktır. Onları burada en iyi şekilde ağırlayacağız” diye konuştu.

Rektör Kılavuz, 27 Mayıs'ta tamamlanacak YÖS sınavların ardından kazanan öğrencilerin bir yıl süreyle üniversitedeki Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ULUTÖMER) Türkçe eğitimi göreceğini sözlerine ekledi.