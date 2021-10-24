Yücel “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol Haritası”nı anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Misi Akademi'ye bu hafta Doğu Yücel konuk oldu. “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol Haritası” başlıklı atölyede küçük bir fikrin nasıl bir hikaye, roman ya da senaryo metnine dönüşebileceği ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün iki haftada bir, çevrim içi olarak düzenlediği Misi Akademi'de yazar ve senarist Doğu Yücel, okurları ve edebiyat tutkunları ile buluştu. Yücel, iki gün süren, “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol Haritası” başlıklı atölyede, ilk cümleden son cümleye, küçücük bir fikrin bir hikayeye, romana veya filme nasıl dönüşebildiğini anlattı. Katılımın yoğun olduğu atölyede Doğu Yücel, üslubun belirlenmesinden karakter oluşturmaya, öykü matematiğinden son noktayı koymaya hikayenin geçtiği evreleri, “Küçük Kıyamet ve “Okul” filmlerinden, “Kimdir Bu Mitat Karaman?” adlı romanından örnekler eşliğinde yazarlık deneyimini paylaştı.

Atölye katılımcıları için edebiyat ve sinema alanındaki tecrübelerini aktaran Yücel “Aslında herkes bir hikaye anlatıcısıdır. Herkesin kendi yaşamında, ilk bakışta sıradan görünse bile bir hikaye metnine konu olabilmesi, hayatın romana dönüşmesi bakımından cevherler yattığını düşünüyorum. Okurların büyük ilgisini çeken ve yakında bir sinema filmi olarak da vizyona girecek olan ‘Kimdir Bu Mitat Karaman?'da aslında biraz böyle oluştu. Aklımda yıllardır düşündüğüm bir karakter vardı, bir gün kapımın çalması ile bu romanı yazmaya başladım ve gerisi geldi” diye konuştu.

Bilinçaltı, rüyalar, duygu ve gerçek hayatın bir hikaye metninin yazımında temel unsurlar olduğunu belirten Yücel, “Bunlardan biri eksik olduğunda, o metinde de bir şeylerin yarım kaldığını düşünüyorum. Dikkat çekici bir metni tek cümlede anlatabiliyor olmanız, o metnin sahip olduğu ana fikir ve tezin tutarlı olması oluşturduğunuz metnin içinde ilerleyebilmeniz ve ona son noktayı koyabilmeniz açısından son derece önemli” dedi.

İki gün süren etkinlik, atölye katılımcıların soruları, Yücel'in yerli ve yabancı sinema senaryolarından ve usta kalemlerin çalışmalarından verdiği örneklerle son buldu.