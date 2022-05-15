Yukarı baktıran sergiler izlenime açıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa'da ilk kez bienal tadında organize ettiği uluslararası katılımlı, “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” sergisi, 27 sanatçının eserleriyle 6 farklı mekanda eşzamanlı olarak izlenime açıldı. Politik konulara umutlu bir bakışı barındıran sergi, aynı zamanda Meteor Balat Kültürevi'nin ilk etkinliği oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin katkıları ile düzenlediği “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” isimli sergilerin açılışı Meteor Balat Kültürevi'nde yapıldı. 6 farklı mekanda 27 sanatçının çalışmalarının yer aldığı sergiler, bu yönü ile Bursa'da bu çapta düzenlenen uluslararası katılımlı ilk sergi organizasyonu olarak dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fransa'nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ve eserleri sergide yer alan bazı sanatçılar ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, sergi küratörü Yekhan Pınarlıgil organizasyon ve sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi. Serginin isminin politik bir duruşu temsil ettiğini belirten Pınargil, “Bu kadar kontrollü bir ortamda biraz açılmaya, kahkahaya, yukarı bakmaya ihtiyacımız var. Birbirinden özel ve farklı mekanlarda sanatçılarımızın eserleri ile sanatseverleri ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacağız” dedi. Fransa'nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ise sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür ederek “Bu organizasyon ile umarım Bursa'da gerekli etkiyi sağlayabiliriz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise sergi açılışı ile birlikte hizmet vermeye başlayan Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi'nin bölgeye sosyal ve kültürel bir hareketlilik kazandıracağını vurgulayarak, bu mekanı bienal tadında uluslararası bir organizasyonla hizmete açmaktan da onur duyduklarını söyledi. Bu mekanda müzik atölyesi çalışmalarının yanı sıra, çeşitli dinleti, söyleşi ve sergi organizasyonları yapılacağını kaydeden Başkan Erdem, kente bir kültür mekanı kazandırılmasına katkıları nedeniyle Meteor İnşaat'a teşekkür etti. Politik konulara pozitif bir perspektiften yaklaşan serginin, umuda en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda herkese iyi geleceğini ifade eden Başkan Erdem, sanatseverleri bu uzun soluklu sergileri izlemeye davet etti.

Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi'nin yanı sıra Gölyazı Kültürevi, Misi Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi, Nâzım Hikmet Kültürevi ve Pancar Deposu'nda izlenime açılan sergiler 31 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Her mekânın kendi içinde bir sergi olarak kurgulandığı "Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları”, şehrin kültürel kimliği, tarihi, dönüşümü ve geleceği ile diyaloğa geçen lokasyonlarda mekân ve sanat arasında güçlü ilişkiler kuruyor. Kahkaha atarak, renkleri, dansı ve ritmi kullanarak içine sıkıştırıldığımız kalıpları kıran, bizleri kontrol altında tutmak için yapılanmış iktidarları sorgulayan ve bizlere özgürlük alanları açan yaşamsal stratejileri deneyimleyen sanat eserlerini bir araya getiriyor. “Ne zaman boyun eğmeyi bırakır, neden, nasıl yukarı bakarız?” düşüncesinden yola çıkan seçki, söylemin getirdiği çağrışım noktalarına odaklanıyor.

Sergi kuratörü Yekhan Pınarlıgil'in ifadesiyle “Bedenin özgür olmadığı yerde zihin de özgür olamaz” fikrinden hareketle oluşturulan sergide, Pancar Deposu; Anne-Charlotte Finel, Ateş Alpar, Berat Işık, Berk Kır, Eda Soylu, Erinç Seymen, Ghazel, Gözde İlkin, Güneş Terkol, Merve Morkoç, Şafak Şule Kemancı, Vahit Tuna ve Yasemin Bihter Adalı'nın çalışmalarına “Haz, Işıltı ve Kahkaha” başlığı altında ev sahipliği yapıyor.

Gölyazı Kültürevi'nde yer alan “İnce Elemek Sık Dokumak” adlı sergi; Fatoş İrwen, Gözde İlkin, Güneş Terkol ve Şafak Şule Kemancı'nın çalışmalarına yer veriyor. Sanatçıların hafiflikle eleştirmek üzerine üretimleri, kültürler arası etkileşim ve iletişim için önemli bir sembol olan, restore edilerek kültürevine dönüşen kilisede hayat buluyor.

Özgürlüğün ancak içeriden dışarıya doğru olabileceği ve bilinçaltının açığa çıkmasıyla ilgilenen çalışmaların yer aldığı Balat Kültürevi'nde; “Özgürlük Köşenin Hemen Arkasında” başlığı altında CANAN, Dan Perjovschi, Emilia Kabakov ve İlya Kabakov, Fatoş İrwen, Henning Christiansen, İnci Eviner, Merve Morkoç, Rebecca Horn ve Vahit Tuna'nın üretimleri yer alıyor.

Misi'deki Fotoğraf Müzesi'nde bulunan “Siyah Yandığında” adlı sergi, Marguerite Bornhauser'in fotoğraflarından geniş bir seçkiyi karşımıza çıkarıyor. Yine Misi'de Edebiyat Müzesi'ndeki “Türkiye'nin Yeraltı Suları : Fanzin Edebiyatı” adlı sergi, Onur Sarıkaya küratörlüğünde, 1960'lardan bu yana Türkiye'de fanzine odaklanıyor.

Nâzım Hikmet Kültürevi; “Doğa Tarihi Müzesi” serisiyle Tayfun Serttaş, “Efsunlu Dünya Hayal Değil, Üstündeyiz” sergisiyle CANAN ve Extramücadele'nin geniş seçkilerine yer veriyor.