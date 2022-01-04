Yüksek elektrik faturasının çözümü güneşte

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatlarının her geçen yıl arttığını vurgulayan TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, yenilenebilir enerjinin tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştüğünü dile getirdi. Son dönemdeki fiyat artışlarının hem sanayici, hem tüccar, hem de nihai tüketicinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini hızlandırdığını kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yoğun enerjinin kullanıldığı sanayide üreticiler, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha detaylı araştırmaya ve bu alanda yatırım yapmaya başladı. Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayiciler için neredeyse bir zorunluluğa dönüşen yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı, son fiyat artışlarının ardından meskenler için de tercih edilmesi gereken bir alan olacak” diye konuştu.

Yaşanabilir bir dünya için ivedilikle topyekûn yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini de vurgulayan Şahintaş, “İklim krizinin korkutucu boyutlara ulaştığı günümüzde temiz enerji kullanmak ve enerjiden tasarruf etmek hayati önem taşıyor. Önceki nesillerden emanet aldığımız dünyayı çocuklarımıza yaşanabilecek halde bırakmak istiyorsak artık harekete geçmeliyiz. Yenilenebilir enerji alanına baktığımızda ülkemizde en çok verim alabileceğimiz yatırım, güneş enerjisi. Maliyeti düşük ve verimi yüksek sistemlerle sonsuz kaynağımız güneşten yararlanmak, geleceğimiz için atılabilecek en sağlam adım. Herkesi tasarrufa ve temiz kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.