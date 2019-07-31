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Yüksek gerilim hattı altındaki kaçak binalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde üzerlerinden 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı geçen 3 kaçak binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde üzerlerinden 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı geçen 3 kaçak binayı yıktı.


Kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki kaçak binaları tespit ederek yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen biri 3, iki tanesi ise tek katlı olan toplam 3 kaçak bina, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı.


Kaçak binaları yıkmaya giden ekipler, gördükleri manzara karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Kaçak binaların her biri, 154 bin voltluk yüksek gerilim hattının altına inşa edilmişti. 3 katlı olarak inşa edilen binanın çatısı ile yüksek gerilim hattı arasında mesafenin iki metreden az olması dikkati çekti. Belediye ekipleri, büyük bir dikkatle yıkımları gerçekleştirdi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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