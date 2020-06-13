İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek gerilime kapıldı ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.


Olay Mahmudiye Mahallesi Gazcılar Sokak üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Yücel B. yüksek gerilim hatlarını tamir ettiği sırada bir anlık dengesini kaybedip düşmemek için yüksek gerilim hattı teline tutundu. Yücel B. yüksek gerilime kapıldı.


Yücel B.'nin yaralandığını gören mesai arkadaşları talihsiz gencin yarımına koşarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olaya yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak şahsı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Burada tedavi altına alınan 24 yaşındaki Yücel B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve olayla alakalı soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.