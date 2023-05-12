Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dünya İnme Günü programı

Programda hizmete girdiğinde bu yana çok sayıda hastaya şifa olan İnme Merkezi'nin 7. yılı da kutlandı.

Hastane bünyesinde hizmet veren İnme Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Metin, hastane yönetimi, merkezde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Programda ayrıca inme farkındalığı ile ilgili yapılan kısa film de gösterildi.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Metin, dünya genelinde yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Türkiye'de beyin damar hastalığına bağlı ölüm, kaza sebebi ile hayatını kaybedenlerin yaklaşık iki katı olduğu bilgisini veren Dr. Öğretim Üyesi Metin, “Bu yaygın hastalık gurubunda farkındalığı artırmak, koruyucu ve tedavi edici şartların iyileştirilmesine dikkat çekmek üzere 10 Mayıs tarihi Dünya İnme Önleme Günü olarak ilan edilmiştir” dedi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde inmenin başarıyla tedavi edilebildiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Metin, “2016 yılından bugüne kadar toplam 747 hastaya trombolitik tedavi, 695 hastaya trombektomi, 129 hastaya ise kombine tedavi uygulandı. Planlı olanlar dışında toplam 46 hastaya Acil stentDSA yapılarak, toplamda 1617 hastaya inme merkezimizde tedavi uygulandı” şeklinde konuştu.