Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ücret verilsin

Dr. Kazım Yoldaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek, “Kendisini mesleki anlamda geliştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora programlarına gelen öğretmenlere ek ücret verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2018-2019 güz döneminde mezun olan öğrenciler için düzenlediği diploma törenleri tamamlandı. Törenlerde toplam 344 öğrenciye gerçek diplomaları verildi.Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapılan diploma törenlerinin ikinci gününde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Eray Alper'in yanı sıra fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademisyenler, yöneticiler, öğrenciler ve aileler hazır bulundu. Gerçek diplomalarını alan öğrenciler, törenlerin sonunda hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, öğrencilere seslendiği konuşmasında, her başarının öncelikle şahsi gayret ve disiplinli çalışmanın sonunda elde edilebileceğini vurguladı. Yüce, “Okuyarak, araştırarak, bazen geceleri gündüzlere katıp derslerinize ve sınavlarınıza çalışarak kat ettiğiniz yorucu bir sürecin ardından hedefinize ulaştınız. Ailenizin maddi ve manevi destekleri, hocalarınızın sizlere yaptığı katkılar da bugünlere gelmenizde şüphesiz ki çok önemliydi. Başarı ve mutluluğu yakalama için gereken ortak çaba ve fedakârlık neticesinde ortaya çıkan bu güzel gurur tablosunda payı olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray ise, lisansüstü programları arttırmayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 30 yüksek lisans programını 39'a, 20 doktora programını da 24'yü yükselttiklerini açıklayan Prof. Dr. Filiz Giray, “Yüksek lisans ve doktora programlarında derslerin yanı sıra tezler de önemli bir kısmı oluşturuyor. Bu öğrencilerimize yardımcı olmak adına tez veritabanı oluşturduk. Olumlu geri bildirimler alıyoruz. Yüksek lisans ve doktora programları hem akademik kariyer yapmak isteyenlere hem de özel ve kamu alanında çalışanlara belirli alanlarda uzmanlaşma sağlama, bilgilerini arttırma imkânı sunuyor. Artık bu programlar günümüzde kariyer hedefinin bir parçası olmaktan öte anlamlar taşıyor” diye konuştu.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kazım Yoldaş da 2018-2019 güz döneminde toplam 21 yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Eğitim fakültelerine akademisyen yetiştirmenin yanı sıra bütün öğretmenlere lisansüstü eğitim yaptırma idealini taşıdıklarının altını çizen Prof. Dr. Kazım Yoldaş, “Buradan Millî Eğitim Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimize ek ücret ödenmesini talep ediyorum. O zaman öğretmenler kişisel eğitimlerine daha fazla dikkat edeceklerdir. Şuanda eğitimine devam eden öğretmenlerimizin sayısı çok daha yukarılara çıkacaktır. Bunun yolu da öğretmenleri teşvik etmekten geçiyor” şeklinde konuştu.

Diploma alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlattı.