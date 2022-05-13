Yüksek Mimar Erçin Polat: “Destek paketleri inşaat sektörünü kalkındıracak”

Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat, destek paketleriyle inşaat sektörünün yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Erçin Polat, vatandaşlar açısından destek paketlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Liralaşma Stratejisi açısından tamamlanmamış inşaatların bitirilecek olmasının da konut sayısını arttıracağını vurgulayan Yüksek Mimar Erçin Polat, "Ayrıca konut arzının artması ve desteklenmesini ülkenin geleceği açısından önemli buluyorum" dedi.

Yeni destek paketi üzerine konuşan Erçin Polat “Destek paketleri, para piyasalarında yaşanan gelişmelere rağmen inşaat sektörünü kalkındırabilir ve dolayısıyla yerli yatırımcıların da kârları realize edilerek konut sayısı artışına yönlendirebilir.” diye konuştu.

İş hayatına İskenderun bölgesinde devam eden Yüksek Mimar Erçin Polat, bölgesel kalkınma açısından zor günler yaşandığını, geçtiğimiz süreçte rezidans satışının çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, "Bu destek paketleriyle birlikte satışlarda çıkış yaşanacağı konusunda da ümidimiz var. Destek paketi inşaat sektörünü gerek yerel gerekse de global anlamda doğrudan olumlu yönde etkileyecek. Konut arz ve talebi bu şekilde artacaktır ve firmalar konut fiyatını sabit tutacaktır” diye konuştu.

Markalaşma ve şirket olmadan şahısların yapıp sattığı konutların ülke ekonomisine zarar verdiğini de ifade eden Yüksek Mimar Erçin Polat, "Bu paketlerle markalaşan firmalar ivme kazanabilir. Dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı

"Devletin konutlara desteği halkı mutlu edecek"

İş insanı Yüksek Mimar Erçin Polat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “İlk Evim Konut Finansman Paketi”, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” ve “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi” hakkında şunları söyledi: İlk Evim Konut Finansman Paketi ile ilk defa tek konut alacak vatandaşa büyük kolaylıklar sağlandı. 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0.99 a varan faizli konut kredisinin sağlanması da vatandaşın cebini rahatlatacak. İlk defa konut alacaklar için bu paketin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca devletin konutlara desteği halkı mutlu edecektir” dedi

İskenderun bölgesinde de faaliyetlerine devam eden Polat, destek paketlerinin açıklanmasından sonra rezidans sahibi olmak isteyen vatandaşların daha çok ilgi gösterebileceğini kaydetti.

"İlk konut uygun maliyetli kredi imkanıyla sağlanacak"

Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat, döviz ve altın satarak konut alacak kişilere düşük faizli kredi desteği sağlanacağını ve birçok vatandaşın ev sahibi olacağını ifade ederek, "Gerek İskenderun bölgesinde gerekse de Türkiye genelinde rezidans satışlarının artacağı konusunda ümidimiz var. Bunun sinyallerini de alıyoruz. İkinci paket konut piyasasına yönelik olmaktan çok döviz ve altın bozduran vatandaşlara hitap ediyor. 1 Nisan'dan önce açılmış döviz mevduat hesaplarından veya altını fiziken merkez bankasına satmak karşılığında 10 yıl vadeli olmak üzere kredi verilecek. Kullandırılacak kredi döviz ve altından bozdurulacağı için konut değerinin yüzde 50'sini aşmayacak. Ayrıca kur ve altınını satarak bu paketten yararlanan kişiler içinde 0.89 düşük faiz oranı sunulmuş durumda. Böylece paketin konut piyasasına olumlu etkilerinin olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşaat sektörüne sağlanacak finansman, sektörü kalkındıracak"

Yüksek Mimar Erçin Polat, “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi” ile konut arzının artmasının sağlanabileceğini ve bunun büyük umut vadettiğini ifade ederek, "Bu paketle birlikte yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerine sağlanan paket ile 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Faiz oranı belirtilmedi ancak 36 ay vadeli kredi verilecek" şeklinde konuştu

"Konut arz ve talebin yerli yatırımcıya katkısı ne olur?"

Polat, bu paketlerle birlikte yaklaşık 50-60 bin konutun tamamlanabileceğini kaydederek , "Rezidans sahibi olmak isteyenlerin de ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Ayrıca yerli yatırımcının güvenli markalar ışığında yaşamını kurabilmek için önünde bir fırsat bulunuyor. Günümüz Türkiye'sinde rahat bir yaşam için sadece bir ev alınabilir ve bu sebeple güvenli bir yatırım seçilmeli. Bunu sağlayabilmek için markalaşan ve kâr-zarar dengesini koruyabilen firmaların tercih edilmesi gerekir. Açıklanan paketlerle kurumsal firmalar yerel ve küresel ekonomiyi kalkındıracak. Bunların yanı sıra siyasi alanda yaşanan gelişmeler dövizin TL karşısında değer kazanmasına yol açtı. Aynı zamanda kredi faiz oranlarındaki artışı da bir çok firma müşterilere yansıtmadı. Yerli ve yabancı yatırımcıların kredi faiz oranındaki artıştan etkilenmemiştir. Dolayısıyla bu durum önemli bir yatırım aracı olarak inşaat sektörünü ortaya çıkarıyor” dedi.

"Her güçlü ekonominin arkasında inşaat sektörü var"

İş insanı Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat her güçlü ekonominin arkasında inşaat sektörünün olduğunu hatırlatarak, "Burada yapılacak bir hatanın diğer sektörlere de sıçrayacağını düşünüyoruz. Açıklanan paketle sektör daha da hareketlenecek. İnşaat sektörü içerisinde eğitimsiz insanların yaptıkları yapılar gerek devleti gerekse de ülkeyi zor durumda bırakır. Bu konuda bir kontrol mekanizması kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı

Yakın dönemde rezidans satışlarının artacağını ifade eden Polat, "Devletin sunduğu bu yeni paketlerden herhangi biri ile uygun kredi çekilebilir. Kredilerini alan vatandaşlar ise diğer konutlardan çok daha konforlu ve güvenilir rezidans yapılarına yönelecek. Özellikle İskenderun bölgesi için rezidansın bir lüks olmadığını, tamamen bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşın nefes alması için çıkarılan bu paketlerin rezidans satışlarına da yansıyacağına dair ümitlerimiz yeşerdi. Özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen yeni nesil gençlerin standart apartman dairesinden ziyade rezidansa yönelebileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu