Yüksek performansları taylar BUÜ'de yetişecek

Yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalar ile sektöre çok sayıda deneyimli personel kazandıran BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO, yetiştiricilik alanındaki işbirliğinin artırılması ve performansı yüksek taylar elde etmek hedefiyle Güzelocak Ekürisi ile ortak çalışmalar yürütecek. İşbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İşletme Sahibi Ahmet Güzelocak arasında imzalandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, toplumdan gelen işbirliği taleplerine her zaman açık olduklarını belirtti. Üniversite olarak tüm fakülte, yüksekokul ve diğer birimler ile proje üretmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Türkiye'nin en köklü üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Farklı alanlarda eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra akademik ve bilimsel anlamda çalışmalara devam ediyoruz. Bizlere ulaşan tüm istek, talep ve önerilere karşılık verme gayretindeyiz. İmzalayacağımız protokol de bu çeşitliliğin ve bilgi birikiminin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül de, firmanın sektördeki öncü işletmelerden birisi olduğunu söyledi. Geçmişte firma ile ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Doç. Dr. Gülşen Goncagül, “Firmamız geçmişte bir tayımızı satın almıştı. Daha önce Gazi Koşusu'nu kazanan Graystorm'un da sahipleri. Yaptığımız bu protokol çerçevesinde okulumuz bünyesinde bulunan kısrakların hiçbir bedel ödenmeksizin Güzelocak Ekürisi'nin aygırları tarafından aşımı sağlanacaktır. Böylelikle atçılık camiasında üniversitenin yetiştiricilik yönüyle de destekleri devam edecektir. Birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

İşletme Sahibi Ahmet Güzelocak ise, Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine gitmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi. Öğrencilerin derslerde edinecekleri teorik bilgileri, bu protokol ile pratiğe dönüştürebileceklerini kaydeden Ahmet Güzelocak, “Firma olarak üniversitemize bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. İşbirliğimiz sonucunda yapılacak çekimlerin ardından dünyaya gelecek taylarımız, sahaya çıkma seviyesine ulaştıklarında firma olarak bunları satın alma garantisi veriyoruz. Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz en iyisini hak ediyor” dedi.

Törende BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Takın, Mennan Pasinli MYO ile firma yöneticilerinin yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.