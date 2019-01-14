Yüksekovalı öğrencilerin karne hediyesi Bursa polisinden

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun kütüphanesinde kitap olmadığını öğrenince harekete geçti. Bursa polisi Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Yüksekovalı öğrencilere karne günü teslim edilmek üzere 2 bin 615 kitap gönderdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kütüphanesinde kitap olmadığını öğrenince Yüksekovalı öğrenciler için harekete geçti. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü Ak'ın talimatı üzerine konuyla ilgili bir proje hazırlayarak Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelere yazı gönderdi. Yazıda Yüksekovalı öğrenciler için kütüphane oluşturulacağı ve gönüllülük esası baz alınarak destek vermek isteyen polis memurlarından kitap toplanacağı ifadelerine yer verildi.

Bursa polisi yazılan yazıya kayıtsız kalmadı ve kısa sürede bütün emniyet personelinin desteğiyle Yüksekovalı öğrenciler için 2 bin 615 kitap toplandı. Toplanan kitaplar Toplum Destekli Polis ekiplerince zarar görmeyecek şekilde kolilendi ve Yüksekovalı öğrencilere karne günü teslim edilmek üzere yola çıktı. Bursa emniyetinin gönderdiği kitapları Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teslim alacak ve öğrencilere ulaştıracak.