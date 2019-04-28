Yünden iplik yerine resim yapıyor

Bursa'da emekli resim öğretmeni, resimlerini tuvale kalem ve fırçayla yapmak yerine yünle yapıyor.

Normal resim modelinden farklı olarak kalem ve yağlı boya kullanmadan resim yapan Mükerrem Turhan, eserlerini dünyanın farklı ülkelerinde açtığı sergilerde teşhir etti. Türkiye'nin birçok vilayetinde resim öğretmenliği yapan Mükerrem Turhan, 2000 yılında emekli oldu. Daha sonra yaptığı resimleri farklı bir metotta nasıl yapabilirim diye düşünen ressam, boyanmış koyun yünlerinden resim yapmaya başladı. Bu şekilde yaptığı ve gerçek yağlı boya resimlerinden ayırt edilemeyen resimler görenler tarafından çok beğenildi. Şimdiye kadar 300 kadar resim yapan usta ressam, birçok ülkede sergi açtı. Ressamın renkli yünlerden yaptığı resimler bilmeyenler tarafından yağlı boyayla yapıldı sanılıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade eden Mükerrem Turhan, "Emekli olunca sanatla ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Yaptığım bu sanatın yağlı boya sanatı olmamasını istedim. Ninelerimizin köyde büyüttüğü kuzuların yünlerinden resim yapmaya karar verdim. Bu kuzulardan çıkan kök boyayla boyanmış yünlerden resim yapmaya başladım. Yünlerden yaptığım resim sergime gelen ziyaretçiler bu eserleri yağlı boyayla yaptığımı zannetti. Bu resimleri 2000 yılında yapmaya başladım. Yurt içi ve yurt dışında 300 sergi açtım. Ben Türk kadınının portrelerini yapmayı seviyorum. Normal bir tabloyu 1 haftalık çalışmanın sonunda yaptım. Bu çalışmalarımı ilk gören insanlar beni kucakladılar" dedi.