Yünkül: “İstiklâl Marşı, var oluşumuzun temeli, dayanağıdır”

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilen "Çanakkale'den İstiklâle" konserine Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, üyeler, aileleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Konserin şefliğini ise Hakan Özlev yaptı. Konser öncesi konuşan Yünkül, "İstiklâl Marşı, emperyalist devletlere karşı verilen İstiklâl Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi benliğine ilişkin manifestosudur. İstiklâl Marşı'nın TBMM'de millî marş olarak kabul edilmesinin 99. yılını aynı ruh ve bilinçle idrâk ediyoruz. İstiklâl şairimiz olarak Mehmet Akif Ersoy, milletin değerleriyle kendi ahlâkını birleştirmiş muhteşem bir şahsiyettir. İstiklâl Marşı ile Mehmet Akif, bu milletin kalıcı kök değerine dönüşmüştür. Hürriyet aşkını ve istiklâl mücadelesini merkeze alan Akif, milletin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasında, fikrî hafızasında müstesnâ bir yer edinmiştir. Ömrü boyunca haksızlığa, hukuksuzluğa, esarete, cehalete, tefrikaya karşı imanın, ahlâkın, istiklâlin, hürriyetin, kardeşliğin mücadelesini vermiş şahsiyet olarak, hepimiz için müstesnâ bir değerdir" dedi.

İstiklâl Marşı'nın var oluşun temel değeri, dayanağı olduğunu belirten Yünkül, "Bu marş, sanki kelimeleri sözlüklerden alınan bir dille değil de şehitler dünyasının müteâl (yüce) diliyle ve her kelimesi kanla, ateşle yazılmış gibidir. O yazılacak değil, ancak yaşanacak bir destandır. Bu yüzden Mehmet Akif, hem ‘Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın' diyerek o günlerdeki zorlukları, hem de bir daha böyle bir şiir yazamayacağını söyleyerek marşın duygu yoğunluğunu ve eşsizliğini ifade etmiştir. İstiklal Marşı Türkçenin bütün inceliklerine ve ifade kudretine sahiptir. Her mısra, millî ruhu esarete karşı kuvvetli bir hürriyet ateşiyle harekete geçirmiştir, geçirmektedir. şüphesiz ki İstiklâl mücadelemizin en önemli dönüm noktası Çanakkale Savaşlarıdır" diye konuştu.