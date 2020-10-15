Yunus ekipleri Zeyniler köyüne huzur getirdi

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyü sakinleri, Yunus ekipleri sayesinde alkoliklerin tacizinden kurtuldu.

Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler Mahallesi, Uludağ'ın eteklerinden eşsiz bir manzaraya sahip. Çalıkuşu filmine de ev sahipliği yapan köyün son yıllarda alkol alıp taşkınlık yapanlar yüzünden huzuru kaçmıştı. Köyün girişine demir kapı yapılıp, anahtarı köyde kalanlara dağıtılmıştı. Köye giden dar ve virajlı yol, araçlarıyla gelip alkol alanlar yüzünden kapanıyordu. Zeyniler Mahallesi'ne çıkan yol eşsiz Bursa manzarasına sahip. Bu yüzden arabalarıyla alkol almaya gidenlerin ilk tercihi oluyor. Alkol aldıktan sonra kendinden geçenler, köy içerisindeki Çalıkuşu'nun yaşadığı evi görmeye gidince olanlar oluyor. Köy içinde bira şişelerini yerlere atıp gürültü yapan, hatta kavga edenler yüzünden bazı köylüler yaz aylarında evlerini terk edip şehir merkezinde kalmaya başlamıştı.

Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü, Çalıkuşu romanına ilham veren köyü 24 saat denetleme kararı aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri her gün köye çıkan yolu ve köy içinde devriye atmaya başladı. Alkol alanları men eden, ayrıca parklanmaya da izin vermeyen polis ekipleri sayesinde köylüler rahat bir nefes aldı.

''Yunuslara minnettarız''

Zeyniler Muhtarı Nihat Ülker, “Önceden şikayet edince polis geliyor, taşkınlık yapanları men ediyordu. Ancak polis gidince tekrar gelip, bu kez şikayet ettik diye köy halkıyla kavga ediyorlardı. Şimdi Yunus timleri her gün buradalar. Sürekli yolu ve köyümüzü kontrol ediyorlar. Allah onlardan razı olsun, sayelerinde huzura kavuştuk. Yaz aylarında evlerini bile terk edenler vardı. Şimdi yaşlılarımız huzur içinde” dedi.

Zeyniler sakinlerinden Mustafa Demirel de, Yunus timleri sayesinde rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, “Önceden yoldan eve gelirken çocuklarım kavga eder mi, yolları kesilir mi diye endişe ediyorduk. Çünkü yolun ortasına masa kuranlar bile var. Şikayet ettiğimiz için bizimle kavga etmeye bile gelenler oluyordu. Ama yetkililerin bize yardım elini uzatmasından sonra artık huzur içindeyiz” diye konuştu.