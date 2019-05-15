Yunus timinde görevli polis memurunun şehit olduğu kazada taksi şoförü ağır kusurlu bulundu

Bursa'da yunus polis timinin karıştığı ve bir polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Kazaya sebep olan taksi sürücüsünün tutuklu bulunduğu davada; olay yerinde yapılan keşfin ardından bilirkişi tarafından hazırlanan raporda asıl kusurun taksi şoföründe olduğu belirtildi. Kazada yunus timinde görevli çocuklarını şehit veren aile ise duruşmaya ilk kez katıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Olaydan sonra kazayla ilgili Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile müşteki sanık polis memuru Sezer Berktaş yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmanın son celsesine şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın ailesi, kazada yaralanan müşteki sanık polis memuru Sezer Berktaş ve ailesi, tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada geçtiğimiz aylarda olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporları okundu. Bilirkişiler tarafından hazırlanan rapora göre taksi sürücüsü Sıtkı Dağ'ın asıl kusurlu olduğu, motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş'ın ise en alt sınırdan kusurlu olduğu belirlendi. Duruşmada rapora ilişkin savunma yapan sanık Berktaş hata kabul etmeyerek kazada kusurunun olmadığını kaydetti.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sıtkı Dağ ise ailesinin mağdur olduğunu dile getirerek tahliyesini talep etti.

Öte yandan ağır yaralanan Berktaş'ın kazadan sonra bazı organlarının işlevlerinde zayıflama olduğu yönünde rapor istenmesi üzerine yapılan Adli Tıp Kurumu araştırmasında raporun olaydan 12 ay sonra hazırlanabileceği öğrenildi. Mahkeme heyeti söz konusu adli tıp raporunun beklenmesi üzerine duruşmayı ertelerken Sıtkı Dağ'ın tahliye talebini reddedip tutukluluk halinin devamına karar verdi.