Yüreğimize kar serpildi

Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'nın barajlarındaki 70 güne kadar düşen su rezervi, iki gün süren yağmurlar ve ardından başlayan karla birlikte 115 güne çıktı.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla birlikte genel bir susuzluk sorunu herkesin en büyük korkusu olurken, son 100 yılın en kurak kışını geçiren Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı Barajları'ndaki su rezervi kentin 70 günlük ihtiyacını ancak karşılayabilecek seviyeye kadar düşmüştü. Bu süreçte iki gün önce başlayan yağmurlar büyük umut olurken, yağmurun ardından başlayan karla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarını besleyen dağlar karla kaplanırken, barajlardaki su rezervi de 115 güne çıktı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar ve karların erimesiyle birlikte şehrin su anlamında sıkıntısız bir yaz geçirmesi bekleniyor.